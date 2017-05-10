Десятки залпов и разноцветное ночное небо в Гродно

10 Мая 2017 09:03

Под шлягер "День Победы" пел весь город.

Главные торжественные мероприятия в областном центре прошли на Кургане Славы. И чтобы увидеть это красочное и масштабное зрелище вживую, даже несмотря на довольно холодную погоду, собрались тысячи жителей и гостей города.

Известные фронтовые песни "Катюша" и "Смуглянка" подпевали все, кто был в этот момент на площади.