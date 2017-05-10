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Десятки залпов и разноцветное ночное небо в Гродно
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10 Мая 2017 09:03

Десятки залпов и разноцветное ночное небо в Гродно

Под шлягер "День Победы" пел весь город.

Главные торжественные мероприятия в областном центре прошли на Кургане Славы. И чтобы увидеть это красочное и масштабное зрелище вживую, даже несмотря на довольно холодную погоду, собрались тысячи жителей и гостей города.

Известные фронтовые песни "Катюша" и "Смуглянка" подпевали все, кто был в этот момент на площади.

 

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