Десятки рейсов задержаны во всех аэропортах Москвы

3 Июня 2017 12:04

Вовремя не удалось вылететь рейсам "Аэрофлота" в Минск из Домодедово и Шереметьево.

На 14 часов перенесли и вылет из Национального аэропорта, который должен был состояться час назад. Из-за грозы садятся самолеты в Тюмени, а в екатеринбургском аэропорту Кольцово на сутки застряли около 150 пассажиров.