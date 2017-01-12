11 Января 2017 07:04

Десятиклассники не смогут сдавать ЦТ, а сертификаты прошлогоднего тестирования не будут действительны в 2017 году. Накануне специалисты Министерства образования разъяснили детали перехода к новым правилам поступления. Также стало известно, что тем, кто уже закончил колледж или техникум, при поступлении в вуз по своей специальности нужно будет сдавать только два профильных испытания - раньше их было три. Уточнили и правила поступления для выпускников профильных классов на педагогические специальности, напомним, они получат возможность стать студентами, пройдя только лишь собеседование - без ЦТ или экзаменов.

Вадим Богуш, первый замминистра образования Беларуси:

"Для выпускников педагогических классов предусматривается возможность зачисления без экзаменов в том случае, если они имеют высокую успеваемость - у них должны быть выше 8 оценки по профильным предметам, они должны будут пройти соответствующее профессиональное собеседование - в этом случае будут иметь возможность учиться по избранной педагогической специальности уже соответственно поступая на новых условиях . Первый выпуск таких классов будет в 2017 году".

Также стали известно, что регистрация на централизованное тестирование в Беларуси начнется 2 мая и завершится 1 июня.