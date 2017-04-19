Депутаты приняли поправки в законы по охране общественного порядка

19 Апреля 2017 15:02

Сегодня белорусские депутаты приняли поправки в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка при проведении спортивно-массовых мероприятий.

Речь идет о создании в открытом доступе списка болельщиков, вход которым на игры запрещен за агрессию и хулиганское поведение. Это будет касаться и иностранных фанатов. Для идентификации нарушителей правоохранители будут использовать фотоматериалы, на некоторых аренах установлены также и системы видеомониторинга.

Александр Богданович, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Этот закон никого не ущемляет, он просто делает безопасным нахождение порядочных болельщиков, которые любят спорт, которые болеют за спорт, чтобы оградить их от нецензурных выражений и каких-то правонарушений. Все будет зависеть от того, насколько было сильно правонарушение. То есть до 3 лет может быть отстранен от участия в спортивно-массовых мероприятиях".

Подобные ограничительные меры для болельщиков-нарушителей действуют и в Европе, а также в России, где запрет на посещение соревнований и игр действует на провинившихся в течение 7 лет.