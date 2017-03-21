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Депутаты Минского городского совета посадили во Фрунзенском районе аллею
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21 Марта 2017 18:51

Депутаты Минского городского совета посадили во Фрунзенском районе аллею

К столетию - зеленый подарок в сто деревьев. Сегодня депутаты Минского городского совета посадили аллею в самом большом районе столицы - Фрунзенском. Несмотря на дождь, полсотни депутатов украсили парк "Тивали" липами, кленами и орешником. Мероприятие провели по поводу векового юбилея Минского городского совета депутатов. Во время закладки аллеи открыли и символический памятник - каменный знак с вывеской. Кстати, озеленение сквера не последние изменения. Ко Дню города в этом парке воссоздадут инфраструктуру.

В пятницу, 24 марта, представители Совета депутатов откроют и творческие рабочие мастерские в Острошицком городке для людей с ограниченными возможностями.

  

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