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Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт" в Катаре
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13 Марта 2017 15:07

Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт" в Катаре

Ведомство Комитета госконтроля представило дело о хищениях неучтенного битума, щебня и мазута во время дорожно-строительных работ.

При изготовлении асфальта на предприятии расход ингредиентов был ниже допустимой нормы. 8 человек, вовлеченных в сговоре, оформляли накладные и перепродавали неучтенный стройматериал. За три года ущерб государству составил свыше 250 тысяч долларов. Схема послужила поводом для проверки всей дорожно-строительной отрасли страны.

Схема, вскрытая белорусской стороной, вызвала ряд проверок в разных государствах. Сегодня в группу "Эгмонт" входят финансовые разведки 150 стран.

  

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