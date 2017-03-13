Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт" в Катаре

13 Марта 2017 15:07

Ведомство Комитета госконтроля представило дело о хищениях неучтенного битума, щебня и мазута во время дорожно-строительных работ.

При изготовлении асфальта на предприятии расход ингредиентов был ниже допустимой нормы. 8 человек, вовлеченных в сговоре, оформляли накладные и перепродавали неучтенный стройматериал. За три года ущерб государству составил свыше 250 тысяч долларов. Схема послужила поводом для проверки всей дорожно-строительной отрасли страны.

Схема, вскрытая белорусской стороной, вызвала ряд проверок в разных государствах. Сегодня в группу "Эгмонт" входят финансовые разведки 150 стран.