13 Марта 2017 21:15

Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт". В Катаре, где и проходил конкурс, ведомство Комитета госконтроля представило дело о хищениях неучтенного битума, щебня и мазута во время дорожно-строительных работ. Схема, вскрытая белорусской стороной, вызвала ряд проверок не только в пределах Беларуси, но и в некоторых других странах. Кстати, это уже четвертая награда белорусов на подобном конкурсе. Работу оперативников изучил Владимир Королев.

Отмывали не только деньги, но и асфальт. Преступная схема, которую придумали белорусы, за три года позволила заработать четверть миллиона долларов. При изготовлении асфальта дорожно-строительное предприятие гораздо экономнее расходовало битум, щебень и мазут, нежели предусматривали установленные нормы. Получавшиеся излишки в бухгалтерии фирмы не учитывались.

Александр Прокопенко, начальник 3-го отдела 3-го управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси: "Эти излишки никуда не передавались, они находились на дорожно-строительном предприятии, но поскольку они есть, нужны были накладные. По документам они израсходованы на производства асфальта, но по факту они есть. Поэтому оформлялись фиктивные документы от других организаций. А поскольку есть документ на приход материала, должна была быть оплата. Эти деньги выводились. Таким образом похищались. Иногда излишки использовались не на самом предприятии, а по фиктивным документам передавались другим предприятиям области. Соответственно происходила легализация".

Оформляли накладные и перепродавали неучтенный материал 8 человек. Заработок обналичивали или использовали для нужд подконтрольных им же фирм. Подозрительные счета и документооборот выявили в Департаменте финансового мониторинга. По итогам расследования оперативники выявили преступную схему, участники которой были осуждены на срок до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности, связанные с обслуживанием и использованием материальных ценностей.

Андрей Боричевский, начальник управления ДФМ Комитета госконтроля Беларуси: "На конкурс было представлено дело о хищении материальных ценностей на предприятии дорожно-строительной отрасли Беларуси. На основании информации, содержащейся в сообщении о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, департамент провел собственный анализ. Информация была направлена в ДФР, в результате и выявилось данное дело. Отмечу, что к участию в конкурсе допускаются только те дела, по которым уже вынесен судебный приговор".

На конкурсе заседания группы "Эгмонт" в Катаре работа белорусской стороны стала лауреатом и была рекомендована для изучения всем 150-ти странам-участникам. Сама же группа "Эгмонт" - неформальное объединение подразделений финансовой разведки, куда Беларусь входит с 2007 года.

Позже аналогичные или схожие схемы были выявлены и в других дорожных организациях страны. А после обнародования Департаментом финансового мониторинга данных, схема, вскрытая белорусской стороной, вызвала ряд проверок в разных странах мира.