12 Марта 2017 21:12

Главное и принципиальное решение, принятое на совещании об актуальных вопросах развития страны, - деньги от сбора по третьему декрету обрели адресность. Теперь ими будут распоряжаться только местные власти, причем районного уровня, и тратить исключительно на детей. Объективно говоря, такая позиция понятна, Беларусь еще десятилетия назад провозгласила приоритетом социальную ориентированность. И надо сказать, страна ни на йоту не отходит от этого, какими бы сложными экономически не были некоторые годы. Доля затрат на поддержку детей и семей в Беларуси из госказны не сокращается. Это и пособия на детей до трех лет, льготы на питания в детсадах и школах для многодетных, да и возможность построить собственное жилье под низкий процент банковского кредита. К тому же появляются и новые формы особого внимания к большим семьям - тот же материнский капитал. Но порой стройки школ или поликлиник в городах или районах тормозит, к сожалению, недостаточность денег именно местных бюджетов. Сейчас у них появится чуть больше возможностей, но и ответственность за каждый потраченный рубль возрастает.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "В каждом регионе местные органы власти вправе определить, куда направить. Где-то, возможно, надо приобрести какое-то оборудование в детскую поликлинику, в детскую больницу, возможно, где-то надо оказать помощь в лечении ребенка, приобретая ему какое-то оборудование, которое надо этому конкретному ребенку. Т.е. на местах местные органы власти вправе сами определить. Возможно, где-то необходимо направить средства на приобретение какого-то оборудования для школы или для дошкольного учреждения. Причем четко поставлена задача - каждый председатель рай- и горисполкома на сессиях городского совета или районного совета должен будет отчитаться, куда направлены эти средства и как они реализованы".