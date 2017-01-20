День ручного письма отмечается сегодня во всем мире

20 Января 2017 15:24

Инициаторы праздника предлагают поупражняться в каллиграфии: вместо привычных СМС и email отправить письмо или открытку, написанные от руки.

А в некоторых отделениях Белпочты в честь праздника сделать это можно бесплатно. Наталья Кузьмицкая воспользовалась такой возможностью.

Первую открытку Наташа Евлюшина получила три года назад. Сейчас большой коллаж из 250 карточек украшает стену на кухне. Оригинальный дизайнерский ход - результат увлечения посткроссингом.

Наташа Евлюшина, журналист-фрилансер:

"Всегда приятно получать что-то материальное. Когда приходят открытки, я представляю, кто этот человек, который мне написал. Иногда в этом помогает почерк. По тому, какой он размашистый, крючковатый, можно даже понять, какой характер у отправителя. Это, конечно, интересно".

По профессии журналист, она никогда не теряется, что написать. Иногда на обратную сторону открытки попадают не только обычные приветы из Беларуси, но и отрывки собственных рассказов. Так молодой автор расширяет свою читательскую аудиторию.

Сегодня любые сообщения - большое письмо с новостями бабушке или веселую открытку другу - в Главном почтамте столицы можно было отправить бесплатно.

Елена Орлова, начальник сектора по связям с общественностью и внутренним коммуникациям РУП "Белпочта":

"Белпочта решила поддержать День ручного письма, напомнить об уникальности и душевности писем, написанных от руки. До 14 февраля их можно отправить по всей Беларуси".

Понятно, большая часть срочной и деловой переписки переправляется через интернет-связь. Однако другое дело с личными сообщениями. Эпистолярный жанр - лучший вариант, если необходимо высказать чувства и эмоции или напомнить о себе близкому человеку.

В прошлом году жители Беларуси отправили почти 160 миллионов писем и открыток. Самые популярные направления - Россия, Украина, Литва. В списке адресатов также далекие страны - Мексика и Австралия. Благодаря современным технологиям обработки и доставки корреспонденции новости даже в заокеанские страны из Беларуси долетают буквально за 9 дней.