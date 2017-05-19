День рождения пионерии отметили в Беларуси

19 Мая 2017 21:39

Лозунгу "Всегда готов!" сегодня исполнилось 95 лет. День рождения отмечает одно из самых масштабных и популярных движений всех времен - пионерия. С праздником белорусскую организацию поздравил Президент страны. Сейчас в Беларуси - более 650 тысяч пионеров. И сегодня - в большой юбилей - парни и девушки из Беларуси, России и Казахстана собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и спеть знакомые песни. С современными пионерами пообщалась

Репетиция перед юбилейным концертом. Это - один из самых ярких проектов современной пионерской организации - школа черлидинга. Знаменитые американские движения, только с белорусским акцентом. Полгода назад Валерия Кондыба пришла в команду просто, чтобы научиться танцевать, но с этого года она официально спортсменка.

Светлана Акулич, руководитель школы черлидинга: "В этом году наша Федерация черлидинга официально признана видом спорта и включена в состав временного члена НОК. Поэтому движение по черлидингу сейчас огромное, интерес очень большой, все дети очень энергичные и все хотят чего-то такого драйвового. Поэтому черлидинг сейчас на пике популярности".

До этого - недели ежедневных репетиций. Ведь большой юбилей превратился в масштабный слет, с приставкой "международный". Здесь как школьники, так и те, кто десятки лет назад "шагал дружно в ряд". Тогда еще по земле большой страны - СССР, из разных уголков которой сегодня сюда приехали на праздник.

Елена Дмитриенко, президент Союза детских общественных организаций Казахстана: "Нас очень интересует опыт РБ, ваше законодательство в господдержке молодежных и детских общественных организаций. Потому что у нас, по сути, не только дети маленькие, а до 18 лет - это категория еще и молодежная. Большое движение вожатское у нас, которое профессионально работает с детьми".

Среди почетных гостей - посол Кубы в Беларуси. На Острове свободы он был частью пионерского движения с 9 лет. Идеология организаций, безусловно, похожа, но вот отличительные черты оказались далеко не одинаковыми.

Еще один сюрприз для пионеров - во Дворце молодежи сегодня официально открылся музей, где представлены, пожалуй, все пионерские атрибуты разных лет.

Это музей истории пионерского движения. Экспонаты представлены здесь по 10-летиям, начиная с 20-ых годов. Здесь впервые так досконально можно проследить всю историю организации, начиная от первого устава и заканчивая рассказами уже внуков первых пионеров.

Все эти истории собраны в одной книге. В 2015-м вышел сборник рассказов о войне глазами нового поколения. В семье Георгия Гурьева генеалогическое дерево изучено до 1724 года. А о своих героях Великой Отечественной он знает не по рассказам папы, а по настоящим письмам с фронта, которые - по иронии судьбы - были найдены буквально за пару недель до того, как Георгию предложили написать свое сочинение в книгу памяти.

Георгий Гурьев, соавтор книги "Никогда не забудем: внуки о войне": "Все думают то, что Вторая мировая война это было не так страшно. А когда ты уже знаешь, как взрослые тебе рассказали, как ты прочитал, как считают другие дети, то становится намного реальнее, ты понимаешь, как это было, как это было жестоко".

Но сегодня по большей части теплые воспоминания. Ими делятся все вне зависимости от возраста, гражданства или статуса. Ведь целыми десятилетиями появление пионерского галстука на шее было одним из самых ярких детских впечатлений.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Каждое утро с большой любовью, я помню, этот галстук на доске гладильной гладил, чтобы он был, знаете, с такой подушечкой, такой очень аккуратненький. Это действительно была гордость".

И сегодня пионеры все также помогают ветеранам, инвалидам, сиротам. Правда, уже совсем редко в ярком галстуке. Зато отрядом в 650 тысяч пар рук.

Виктория Меннанова, председатель Белорусской республиканской пионерской организации: "Пионер - всем пример. Это было есть и остается. И, знаете, иногда мои ребята отвечают на вопрос: "Кто такой пионер?" - "Пионер это тот, у которого душа пионера".

Большой праздник поколений закончится в Минске только завтра. Весь день будут звучать уже новые пионерские песни, которые были написаны специально к юбилею. И все же лозунг "Всегда готов!" передается через поколения от бабушек к внукам и, конечно, хэштегами по всему миру.