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День работников социальной защиты отмечают сегодня в Беларуси
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5 Января 2017 07:25

День работников социальной защиты отмечают сегодня в Беларуси

Более 37 тысяч сотрудников службы каждый день помогают инвалидам, пожилым и одиноким людям, многодетным семьям. Услугами няни, такси для инвалидов в нашей стране пользуется каждый пятый белорус. Особое внимание - поддержке молодых мам. Только за два года работы программы "Семейный капитал" открыто депозитных счетов на сумму более 288 миллионов долларов.

Александр Румак, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Планы на 2017 год - повышать уровень жизни всех категорий граждан в стране. Конечно, трудоспособные граждане будут зарабатывать своим трудом. Но есть и те, кто не может зарабатывать по объективным причинам: люди пожилого возраста, инвалиды.  Государством будут приниматься меры по повышению пенсий, социальных пособий с учетом возможностей бюджета и фонда социальной защиты населения".

Сегодня в Беларуси постоянно работает около 150 центров социального обслуживания и  80 отделений дневного пребывания для пожилых людей.

 

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