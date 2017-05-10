День Победы в Гомеле

9 Мая 2017 21:00

Пятитысячный парад победителей, военная ретротехника, "Майский вальс", выставки, презентации, флешмобы. В Гомеле День Победы – это праздник, который объединяет представителей всех поколений. Шествие стало одним из самых массовых за всю историю праздника и растянулось практически на километр. Праздничные мероприятия проходят сегодня по всему городу, для этого задействованы 25 концертных площадок. Самые яркие моменты праздника в репортаже Ольги Холодович.

Парад победителей дал старт празднования Дня Победы в Гомеле. А настроение праздника передавали военные реконструкторы, "Майский вальс" и живые скульптуры.

Зона отдыха Лебяжий пруд в городе превратилась в одну большую танцевальную площадку. "Майский вальс" для старшеклассников стал настоящим экзаменом. Сегодня школьники танцевали так же, как и в далеком 45-м их дедушки и бабушки. А всем, кто пришел на праздник, активисты БРСМ дарили патриотические ленточки как символ победы.

Легендарный участник Великой Отечественной - грузовик ЗИС-5 – он же трехтонка, он же "Захар", а также пушки, мотоциклы и оружие. Выставочный проект "Ретро Гомель - 2017" собрал представителей всех поколений. И стал настоящим хитом праздника.

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "На душе тепло от всего приятного, хорошего. Вот холодно, а эмоционально тепло, потому что все хорошо в республике, люди довольны. Масса людей, масса детей кричат: "За победу". Радуется душа, недаром мы завоевали вам мир и свободу".

Сегодня улицы Гомеля на день стали музеями, концертными залами и театрами. Звучали песни военных лет и самые искренние слова благодарности тем, кто 72 года назад завоевал для нас эту победу.