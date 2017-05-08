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День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами
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9 Мая 2017 18:04

День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами

Святой для каждого гражданина Беларуси праздник День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений Беларуси.

Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошли в Бельгии, Австрии, Вьетнаме, Израиле, Китае, Казахстане, России, США, Чехии.

  

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