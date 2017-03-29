День открытых дверей в необычном формате прошел в Советском районе столицы

29 Марта 2017 15:30

Филиал школьного лагеря во время каникул. Сегодня - день открытых дверей в не совсем привычном формате провел Горремавтодор Советского района. Экскурсия по предприятию, катание на мощных машинах, полевая кухня - программа рассчитана на целый день. В качестве экскурсоводов и учителей выступили сами работники дорожной службы. Антонина Станкевич также оказалась за открытыми дверями предприятия.

Комната отдыха на первом этаже административного здания напоминает, скорее, школьный класс. Обычно детей здесь не бывает вообще - предприятие серьезное, требование к технике безопасности - также. Для каждого - специальная яркая жилетка, а для девочек - даже с аппликацией розы. Школьник Илья не жалеет, что сегодня, несмотря на законный отдых, вынужден был проснуться на рассвете.





Тут же рядом - мать. Татьяна Яроцкая, оператор ЭВМ этого предприятия, сегодня переквалифицировалась в воспитателя и экскурсовода. Женщина следит за порядком и довольна: детям будет чем заняться.

Сначала - экскурсия по территории предприятия, а потом - катание на настоящих дорожных машинах. Управляет процессом дядя Саша. По совместительству - заместитель директора предприятия. Признается: идея родилась внезапно. И вот уже сегодня все получилось.

Напоминая о правилах безопасности, детям позволили прикоснуться к технике, посидеть на водительском стуле. И, конечно же, не обошлось без массового селфи. Будет чем поделиться в социальных сетях.





А в течение дня детей ждет визит в музей Мулявина, мероприятие от столичных спасателей и водолазов и настоящая солдатская каша от полевой кухни.