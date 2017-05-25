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День новичка у любителей бега #followminsk
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25 Мая 2017 07:14

День новичка у любителей бега #followminsk

День новичка объявили организаторы движения любителей бега #followminsk и заполучили в число своих приверженцев несколько десятков человек. Каждую неделю дважды - по средам и субботам - бегуны собираются у арки в парке Победы. Одни, их большинство, готовятся к полумарафону, другие просто приобщаются к здоровому образу жизни.

Стать частью движения #followminsk можно абсолютно бесплатно. Достаточно придти на одну из тренировок. Причем физические навыки и спортивная форма не имеют значения. Нередко сюда заглядывают известные спортсмены.

  

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