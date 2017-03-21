Демократия на экспорт

21 Марта 2017 21:23

Правительство США отчиталось о финансировании белорусской оппозиции и планах на будущее.

Региональная миссия по международному развитию (USAID) совершенно открыто ищет подрядчика, который освоит очередной финансовый транш. В официальном сообщении упоминаются и суммы, выделенные на формирование ценностей белорусов за последние годы. Так, финансовые вливания Госдепартамента США в 2015 году составили 7 миллионов долларов, в 2016 - больше 8. В этом году на формирование нужного мнения белорусов выделено 9 миллионов долларов.