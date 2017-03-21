Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Демократия на экспорт
Общество
RSS
Демократия на экспорт
Скачать Поделиться

21 Марта 2017 21:23

Демократия на экспорт

Правительство США отчиталось о финансировании белорусской оппозиции и планах на будущее.

Региональная миссия по международному развитию (USAID) совершенно открыто ищет подрядчика, который освоит очередной финансовый транш. В официальном сообщении упоминаются и суммы, выделенные на формирование ценностей белорусов за последние годы. Так, финансовые вливания Госдепартамента США в 2015 году составили 7 миллионов долларов, в 2016 - больше 8. В этом году на формирование нужного мнения белорусов выделено 9 миллионов долларов.

 
 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =