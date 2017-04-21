Общество
26 Апреля 2017 07:17
"Дело жизни" в 21:45 на "Беларусь 1"
Автор 1300 белорусских загадок и уникального стиля в мировой детской литературе.
Писатель, языковед и переводчик Михаил Позняков – герой новой серии фильма "Дело жизни". Его называют человеком энциклопедических знаний и мастером слова, который может часами удерживать внимание детской аудитории. За серию книг для детей писатель выдвинут на соискание Государственной премии Беларуси. Среди сборников - "Гульня слоў". Это книга, по значимости которую ставят в один ряд с букварем. Как рождались шедевры автора? Смотрите "Дело жизни" сегодня после "Панорамы".
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