"Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай

19 Апреля 2017 07:12

23 полнометражных картины, которые входят в золотой фонд отечественной кинематографии. Режиссер Анатолий Алай готов месяцы проводить в архивах, чтобы в его документальных фильмах не было ни капли вымысла. Дело жизни длиною почти в 77 лет. Смотрите сегодня вечером после “Панорамы”.