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"Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай
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19 Апреля 2017 07:12

"Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай

23 полнометражных картины, которые входят в золотой фонд отечественной кинематографии. Режиссер Анатолий Алай готов месяцы проводить в архивах, чтобы в его документальных фильмах не было ни капли вымысла. Дело жизни длиною почти в 77 лет. Смотрите сегодня вечером после “Панорамы”. 

  

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