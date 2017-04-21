Общество
24 Апреля 2017 09:08
"Дело жизни". Ростислав Янковский. Сегодня после "Панорамы"
От диспетчера автобазы до легенды театра. Сегодня серия проекта "Дело жизни" посвящена народному артисту СССР Ростиславу Янковскому. Сцене Национального академического драматического театра имени Горького Янковский служил почти 60 сезонов. Создал около 200 образов. Его любили зрители, ценили режиссеры и восхищались партнеры. Как в 85 после тяжелейшей травмы через месяц сыграть в спектакле?! О сцене, которая лечит. Смотрите "Дело жизни" сегодня после "Панорамы".
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