5 Апреля 2017 07:07

Конструкторы и архитекторы института "Гродногражданпроект" рискнули всем и освободили целый город от смога и километровых пробок.

Новый фильм "Дело жизни" - расскажет об уникальной реконструкции Старого моста через Неман. Гродненский институт вместо пяти лет сделал это за 9 месяцев. А еще внедрил систему проектного инжиниринга, которой в Беларуси раньше не было. Как вещий сон главного инженера спас мост от катастрофы? Почему Воронежский завод отложил все заказы ради Гродно? И испытание на прочность. "Дело жизни. Инженерное решение". Смотрите сегодня после "Панорамы".