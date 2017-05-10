11 Мая 2017 12:02

Сегодня делегация Ростовской области России почтила память погибших в Великой Отечественной войне. Гости возложили венки и цветы к монументу на площади Победы.

Визит делегации Ростовской области двухдневный. Сегодня запланированы переговоры в правительстве, на МТЗ и РНПЦ неврологии и нейрохирургии.