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Делегация Ростовской области России почтила память погибших в Великой Отечественной войне
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11 Мая 2017 12:02

Делегация Ростовской области России почтила память погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня делегация Ростовской области России почтила память погибших в Великой Отечественной войне. Гости возложили венки и цветы к монументу на площади Победы.

Визит делегации Ростовской области двухдневный. Сегодня запланированы переговоры в правительстве, на МТЗ и РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

  

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