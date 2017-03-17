16 Марта 2017 21:44
Декрет тут ни при чем
Впрочем, чтобы решать проблемы, надо, чтобы обе стороны были готовы слышать друг друга. Увы, как показывает практика, диалог нужен не всем. Санкционированная властью акция протеста, которая прошла в Минске 15 марта, сопровождалась неподчинением законным требованиям сотрудников милиции и грубым нарушением закона о массовых мероприятиях со стороны отдельных групп людей в черных масках, которые попытались возглавить это шествие. Следует отметить: по закону многих стран, само появление на массовых мероприятиях в одежде, скрывающей внешность и не позволяющей идентифицировать личность, является грубейшим нарушением и автоматически влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Беларусь в этой мировой практике не исключение. Именно поэтому сотрудники милиции неоднократно призывали отдельных участников вчерашней акции снять маски либо покинуть массовое мероприятие. Требованиям правоохранителей они не подчинились и были задержаны. В отношении нарушителей закона власть настроена решительно, и это следует учитывать организаторам, которые, похоже, перепутали вежливость со слабостью.
15 марта в Могилеве, Гродно и Минске прошли акции протеста. А поводом для них в очередной раз, как объявили организаторы, послужил Декрет №3. В Могилеве вышли до 300 человек, в Гродно - до 450, в столице - до полутора тысяч человек. При этом следует учитывать. Что это вместе с участниками, журналистами, правоохранителями и зеваками. Организаторы и их информационное обеспечение явно рассчитывали на нечто большее. Радио "Свобода" даже запустило в воздух дрон, чтобы показать всему миру тысячи и миллионы протестующих. Сколько их было на самом деле - все видели в прямом эфире.
В настоящее время решением Президента действие декрета приостановлено. Было много жалоб от людей, и власти наводят порядок с практикой его применения. На совещании по актуальным вопросам развития страны Президент поручил местным властям встречаться с людьми, выслушивать, оперативно разрешать сложные ситуации.
В конце концов, это граждане нашей страны, которые ищут решения своих проблем. И государство вполне терпимо к тому, что люди самовыражаются, даже без положенного по закону разрешения местных властей. Например, в Могилеве уличная акция не была санкционированной. Тем не менее, к собравшимся пришел депутат Игорь Марзалюк.
Пытающиеся набиться в лидеры протеста персоны вырывали у Марзалюка громкоговоритель, толкали, не давали сказать ни слова. Но Могилев - это родной город парламентария, и, как только он начал говорить с людьми напрямую, легко нашел общий язык со своими избирателями. Даже по таким острым вопросам, как Декрет №3, зарплаты, пенсии.
Гродно. Здесь акция тоже не была санкционированной. Здесь тоже собрались обсуждать Декрет №3. Но в отличие от Могилева, здесь протест попыталась возглавить группа активистов, которые даже не являются местными жителями. Такие "мобильные бригады агитаторов" сейчас появляются то тут, то там. Вот и в Гродно они приехали не решать проблемы людей, а устроить политическое шоу. Когда представительница исполкома вышла к людям и пригласила пройти в здание, чтобы обсудить волнующие их вопросы с мэром, ее плотно окружила дюжина таких активистов.
Активисты взяли чиновницу в плотное кольцо и стали выкрикивать не относящиеся ни к декрету, ни к проблемам региона лозунги. Поэтому большинство собравшихся даже не услышало, что их приглашают на встречу к мэру. Было сделано все, чтобы сорвать разговор людей с властью. На месте также выяснилось, что их мало интересует Декрет №3.
Возникает вполне резонный вопрос: если людей зовут протестовать против Декрета №3, а на митингах говорят, что декрет их не волнует, то зачем собираются вообще?
Это Минск. Здесь акция была санкционирована Мингорисполкомом. Повод собраться заявили тот - же Декрет №3. А вот состав участников вызывает, мягко говоря, изумление. Здесь зачем-то собрали людей в масках. Анархистов. На разрешенной уличной акции они почему-то скрывают свои лица. Между тем, закон о массовых мероприятиях в этом отношении однозначен: запрещено!
Во время проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования их организаторам и участникам запрещается:
- действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц, либо скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и (или) средств для затруднения установления их личности.
Еще в самом начале митинга к группе людей в масках подошли сотрудники милиции. Они предупредили, что участвовать в массовых мероприятиях с закрытыми лицами противозаконно. Они либо должны покинуть мероприятие, либо будут привлечены к административной ответственности.
Люди в масках законному требованию сотрудников милиции не подчинились. Остались на месте при полном попустительстве организаторов митинга, стучали в барабаны, выкрикивали анархистские лозунги. Эти действия подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях.
Цитата: "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест".
Когда акция завершилась, люди в масках попытались скрыться в общественном транспорте. Но были задержаны сотрудниками милиции.
Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Во время акции отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о противоправности действий, однако молодые люди проигнорировали законные требования сотрудников милиции либо снять маски, либо покинуть мероприятие и продолжили участие в мероприятии в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании. Задержание проводилось в общественном транспорте, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. В ходе задержания граждане оказали сопротивление сотрудникам милиции, один из них получил травмы и в настоящее время находится на лечении в госпитале. За нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящий момент их действиям дается правовая оценка".
Под масками скрывали лица, а вот что скрывалось в карманах тех, кто примкнул к мирной акции. В ходе досмотра задержанных правоохранители изъяли немало интересных вещей.Оказывая сопротивление, анархисты до крови разбили голову сотруднику правоохранительных органов. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице.
Очевидно, что нанесение увечий сотруднику милиции при исполнении не имеет никакого отношения к протестам против Декрета № 3. Как и лозунги, которые звучат на митингах. Как и флаги, которые развеваются над участниками. Людей на митинги зовут ради чего угодно, но только не защищать их интересы. Покажите хоть одного человека с митинга, чьи права были защищены под черно-красными флагами?
Там, где черно-красные флаги, где стучат барабаны, где за масками спрятаны лица - там всегда культивируется конфликт и противостояние. Когда люди в масках бросают коктейли Молотова в окно банка, находящегося на первом этаже жилого дома, может случиться самое страшное. Если их не остановить силой закона.
Так, в Могилеве был задержан активист оппозиции, некто Буйницкий. В 2013 году в Киеве он работал в так называемой IT-палатке, которая обеспечивала пропагандистское сопровождение Майдана.
В законодательствах государств ЕС и США четко прописана граница, перейдя которую демонстранты обязательно испытают на себе широкий набор спецсредств – от дубинок и светошумовых гранат до слезоточивого газа и водометов. Перед участниками и организаторами массовых акций там ставят три условия.
Первое и самое очевидное – никакого насилия и призывов к нему. Выражать свою позицию нужно максимально корректно. Любое недружественное действие в адрес стражей порядка воспринимается как нападение на правоохранителя и влечет за собой разгон акции. При этом европейская полиция в таких случаях не работает точечно – под раздачу попадают и хулиганы, и мирные демонстранты.
Второе условие – четкое следование инструкциям полицейских и маршруту шествия. Неподчинение или отклонение от заранее запланированного пути влечет оперативное вмешательство и огромные штрафы для организаторов. Примеров – много. От ежегодных акций националистов в Варшаве, которые всегда выходят из-под контроля организаторов и завершаются потасовками с полицией, до недавних столкновений в голландском Роттердаме, где собравшихся в центре города разгоняла конная полиция при поддержке водометов.
Кстати, митинги, забастовки и массовые шествия в Европе и многих американских штатах нужно согласовывать. К примеру, немецкое законодательство разрешает стихийные собрания без уведомления властей. Но если будет доказано, что "стихийный" митинг был спланирован заранее – его имеют право пресечь. Во Франции же законы и вовсе разделяют понятия "демонстрация" и "сборище". Демонстрации проводятся только после уведомления властей. Все остальные выступления считаются сборищами, которые полиция по закону имеет право разгонять. В начале февраля местные стражи порядка воспользовались этим правом для пресечения акций против полицейского произвола.
И, наконец, третье условие – никаких масок, шарфов, балаклав и других предметов, скрывающих лицо. За нарушение этого правила предусмотрены суровые санкции. В Испании – штрафы до 30 тысяч евро, в Канаде – тюремный срок до 10 лет. Логика властей здесь предельно понятна. Человека в маске сложно опознать, если он совершит правонарушение. Поэтому в ЕС, США и Канаде на участников шествий, особенно анархистов, националистов, антиглобалистов, составляются подробные досье. Потому как радикалы – правые либо левые – часто оказываются причастными к другим преступлениям – вооруженным нападениям, ограблениям, терактам.
В плане защиты прав граждан от посягательств групп радикалов разного толка Беларусь находится в тренде вместе с самыми развитыми государствами. Власть будет действовать решительно в отношении нарушителей закона о массовых мероприятиях и Административного кодекса. А организаторам не следует путать вежливость со слабостью.