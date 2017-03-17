Декрет тут ни при чем

16 Марта 2017 21:44

Впрочем, чтобы решать проблемы, надо, чтобы обе стороны были готовы слышать друг друга. Увы, как показывает практика, диалог нужен не всем. Санкционированная властью акция протеста, которая прошла в Минске 15 марта, сопровождалась неподчинением законным требованиям сотрудников милиции и грубым нарушением закона о массовых мероприятиях со стороны отдельных групп людей в черных масках, которые попытались возглавить это шествие. Следует отметить: по закону многих стран, само появление на массовых мероприятиях в одежде, скрывающей внешность и не позволяющей идентифицировать личность, является грубейшим нарушением и автоматически влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Беларусь в этой мировой практике не исключение. Именно поэтому сотрудники милиции неоднократно призывали отдельных участников вчерашней акции снять маски либо покинуть массовое мероприятие. Требованиям правоохранителей они не подчинились и были задержаны. В отношении нарушителей закона власть настроена решительно, и это следует учитывать организаторам, которые, похоже, перепутали вежливость со слабостью.

15 марта в Могилеве, Гродно и Минске прошли акции протеста. А поводом для них в очередной раз, как объявили организаторы, послужил Декрет №3. В Могилеве вышли до 300 человек, в Гродно - до 450, в столице - до полутора тысяч человек. При этом следует учитывать. Что это вместе с участниками, журналистами, правоохранителями и зеваками. Организаторы и их информационное обеспечение явно рассчитывали на нечто большее. Радио "Свобода" даже запустило в воздух дрон, чтобы показать всему миру тысячи и миллионы протестующих. Сколько их было на самом деле - все видели в прямом эфире.

В настоящее время решением Президента действие декрета приостановлено. Было много жалоб от людей, и власти наводят порядок с практикой его применения. На совещании по актуальным вопросам развития страны Президент поручил местным властям встречаться с людьми, выслушивать, оперативно разрешать сложные ситуации.

В конце концов, это граждане нашей страны, которые ищут решения своих проблем. И государство вполне терпимо к тому, что люди самовыражаются, даже без положенного по закону разрешения местных властей. Например, в Могилеве уличная акция не была санкционированной. Тем не менее, к собравшимся пришел депутат Игорь Марзалюк.

Пытающиеся набиться в лидеры протеста персоны вырывали у Марзалюка громкоговоритель, толкали, не давали сказать ни слова. Но Могилев - это родной город парламентария, и, как только он начал говорить с людьми напрямую, легко нашел общий язык со своими избирателями. Даже по таким острым вопросам, как Декрет №3, зарплаты, пенсии.

Гродно. Здесь акция тоже не была санкционированной. Здесь тоже собрались обсуждать Декрет №3. Но в отличие от Могилева, здесь протест попыталась возглавить группа активистов, которые даже не являются местными жителями. Такие "мобильные бригады агитаторов" сейчас появляются то тут, то там. Вот и в Гродно они приехали не решать проблемы людей, а устроить политическое шоу. Когда представительница исполкома вышла к людям и пригласила пройти в здание, чтобы обсудить волнующие их вопросы с мэром, ее плотно окружила дюжина таких активистов.

Активисты взяли чиновницу в плотное кольцо и стали выкрикивать не относящиеся ни к декрету, ни к проблемам региона лозунги. Поэтому большинство собравшихся даже не услышало, что их приглашают на встречу к мэру. Было сделано все, чтобы сорвать разговор людей с властью. На месте также выяснилось, что их мало интересует Декрет №3.

Возникает вполне резонный вопрос: если людей зовут протестовать против Декрета №3, а на митингах говорят, что декрет их не волнует, то зачем собираются вообще?

Это Минск. Здесь акция была санкционирована Мингорисполкомом. Повод собраться заявили тот - же Декрет №3. А вот состав участников вызывает, мягко говоря, изумление. Здесь зачем-то собрали людей в масках. Анархистов. На разрешенной уличной акции они почему-то скрывают свои лица. Между тем, закон о массовых мероприятиях в этом отношении однозначен: запрещено!

Во время проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования их организаторам и участникам запрещается:

- действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц, либо скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и (или) средств для затруднения установления их личности.

Еще в самом начале митинга к группе людей в масках подошли сотрудники милиции. Они предупредили, что участвовать в массовых мероприятиях с закрытыми лицами противозаконно. Они либо должны покинуть мероприятие, либо будут привлечены к административной ответственности.

Люди в масках законному требованию сотрудников милиции не подчинились. Остались на месте при полном попустительстве организаторов митинга, стучали в барабаны, выкрикивали анархистские лозунги. Эти действия подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях.

Цитата: "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест".

Когда акция завершилась, люди в масках попытались скрыться в общественном транспорте. Но были задержаны сотрудниками милиции.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Во время акции отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о противоправности действий, однако молодые люди проигнорировали законные требования сотрудников милиции либо снять маски, либо покинуть мероприятие и продолжили участие в мероприятии в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании. Задержание проводилось в общественном транспорте, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. В ходе задержания граждане оказали сопротивление сотрудникам милиции, один из них получил травмы и в настоящее время находится на лечении в госпитале. За нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящий момент их действиям дается правовая оценка".



Под масками скрывали лица, а вот что скрывалось в карманах тех, кто примкнул к мирной акции. В ходе досмотра задержанных правоохранители изъяли немало интересных вещей.

Оказывая сопротивление, анархисты до крови разбили голову сотруднику правоохранительных органов. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице.

Очевидно, что нанесение увечий сотруднику милиции при исполнении не имеет никакого отношения к протестам против Декрета № 3. Как и лозунги, которые звучат на митингах. Как и флаги, которые развеваются над участниками. Людей на митинги зовут ради чего угодно, но только не защищать их интересы. Покажите хоть одного человека с митинга, чьи права были защищены под черно-красными флагами?

Там, где черно-красные флаги, где стучат барабаны, где за масками спрятаны лица - там всегда культивируется конфликт и противостояние. Когда люди в масках бросают коктейли Молотова в окно банка, находящегося на первом этаже жилого дома, может случиться самое страшное. Если их не остановить силой закона.



Так, в Могилеве был задержан активист оппозиции, некто Буйницкий. В 2013 году в Киеве он работал в так называемой IT-палатке, которая обеспечивала пропагандистское сопровождение Майдана.

В законодательствах государств ЕС и США четко прописана граница, перейдя которую демонстранты обязательно испытают на себе широкий набор спецсредств – от дубинок и светошумовых гранат до слезоточивого газа и водометов. Перед участниками и организаторами массовых акций там ставят три условия.

Первое и самое очевидное – никакого насилия и призывов к нему. Выражать свою позицию нужно максимально корректно. Любое недружественное действие в адрес стражей порядка воспринимается как нападение на правоохранителя и влечет за собой разгон акции. При этом европейская полиция в таких случаях не работает точечно – под раздачу попадают и хулиганы, и мирные демонстранты.

Второе условие – четкое следование инструкциям полицейских и маршруту шествия. Неподчинение или отклонение от заранее запланированного пути влечет оперативное вмешательство и огромные штрафы для организаторов. Примеров – много. От ежегодных акций националистов в Варшаве, которые всегда выходят из-под контроля организаторов и завершаются потасовками с полицией, до недавних столкновений в голландском Роттердаме, где собравшихся в центре города разгоняла конная полиция при поддержке водометов.

Кстати, митинги, забастовки и массовые шествия в Европе и многих американских штатах нужно согласовывать. К примеру, немецкое законодательство разрешает стихийные собрания без уведомления властей. Но если будет доказано, что "стихийный" митинг был спланирован заранее – его имеют право пресечь. Во Франции же законы и вовсе разделяют понятия "демонстрация" и "сборище". Демонстрации проводятся только после уведомления властей. Все остальные выступления считаются сборищами, которые полиция по закону имеет право разгонять. В начале февраля местные стражи порядка воспользовались этим правом для пресечения акций против полицейского произвола.

И, наконец, третье условие – никаких масок, шарфов, балаклав и других предметов, скрывающих лицо. За нарушение этого правила предусмотрены суровые санкции. В Испании – штрафы до 30 тысяч евро, в Канаде – тюремный срок до 10 лет. Логика властей здесь предельно понятна. Человека в маске сложно опознать, если он совершит правонарушение. Поэтому в ЕС, США и Канаде на участников шествий, особенно анархистов, националистов, антиглобалистов, составляются подробные досье. Потому как радикалы – правые либо левые – часто оказываются причастными к другим преступлениям – вооруженным нападениям, ограблениям, терактам.

В плане защиты прав граждан от посягательств групп радикалов разного толка Беларусь находится в тренде вместе с самыми развитыми государствами. Власть будет действовать решительно в отношении нарушителей закона о массовых мероприятиях и Административного кодекса. А организаторам не следует путать вежливость со слабостью.