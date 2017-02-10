Декрет Президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отразился на снижении безработицы

10 Февраля 2017 15:04

Сегодня такое мнение журналистам высказал первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства. По статистике, на начало года только 0,8 % белорусов официально не работали, еще в апреле 2016 этот показатель составлял 1,2 %. Также, по данным министерства, в прошлом году номинальные размеры всех видов доходов белорусов увеличивались.

И сегодня стало известно, что в Беларуси может появиться страховка от безработицы. Она сможет помочь, например, в тех случаях, когда работодатель не выплатил зарплату из-за собственного банкротства. Предложение уже направлено в правительство.