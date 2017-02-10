Декрет Президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отразился на снижении безработицы

10 Февраля 2017 21:06

По статистике, приведенной сегодня на итоговой коллегии Министерства труда и соцзащиты, на начало года только 0,8 % белорусов официально не работали, хотя в апреле 2016 этот показатель составлял 1,2 %. Многие, что называется, вышли из тени и зарегистрировали себя как ипэшники или ремесленники. Вместе с тем внесенные в закон коррективы позволяют дифференцированно подходить к тем, кто должен уплачивать этот сбор, а кто нет.

В ситуации разбирался Андрей Ястребов. Специалисты из различных сфер деятельности - а это представители налоговой, управлений труда и социальной защиты, депутаты, юристы, - рассматривают очередной пакет заявлений. В таком составе комиссии работают по всей стране и собираются по мере необходимости. В Витебске сегодня на рассмотрении - более 30 заявлений. Всего же от жителей северного региона их поступило около 300. В масштабах всей страны таких заявлений чуть более 6 тысяч, почти полторы тысячи из них после рассмотрения были удовлетворены.

Анатолий Селицкий в прошлом профессиональный водитель с почти 40-летним стажем. Несколько лет назад попал в аварию. Несмотря на медицинское заключение "частичная утрата трудоспособности" еще некоторое время продолжал работать. Контракт истек, когда до пенсии оставалось три года. Найти работу по силам не смог. А когда получил извещение, сразу обратился в райисполком с заявлением.

В основе работы комиссий - индивидуальный подход к каждому заявителю. Главное условие — это документальное подтверждение трудной жизненной ситуации. При положительном решении вопроса комиссия передает всю информацию в налоговую инспекцию.

Декрет № 3 работает совсем недолго. Но цель его достигнута в первую очередь через легализацию деятельности трудоспособного населения. В результате граждане, которые официально длительно не работали или не состояли на бирже труда, стали регистрироваться. Как результат — поступления в местный бюджет.

А это и наполняемость бюджета. В Могилевской области он лишь на 28 % дотационный. Остальные 72 % - это собственные доходы, в том числе налоги и сборы. Получается, что именно от их количества и зависит финансовая безопасность региона, сумма расходов на так называемую социалку. Кстати, на эти цели идет около 70 % бюджета. В этом году эта цифра составит более миллиарда рублей.

1,5 года функционирует этот могилевский хоспис. Здесь помогают тяжело больным людям. Государство, по сути, взяло на себя весь груз забот по уходу за такими пациентами. Дорогостоящие медикаменты, работа квалифицированных врачей - все финансируется из бюджета. Сюда поступают деньги и налогоплательщиков.

За время работы хоспису удалось продлить жизнь более тысячи пациентам с диагнозом "онкология". Если бы не государственная забота, пришлось бы туго, говорят врачи. Стоимость одного дня лечения в хосписе - 66 рублей. Но государство идет и на такие расходы.

За год бюджеты городов и районов страны пополнились благодаря сборам на содержание госрасходов на 14 миллионов рублей. Из них почти 2 миллиона — из Могилевской области. Благодаря этому совсем скоро в Кричеве, например, достроят школу с оздоровительным бассейном и поликлинику в микрорайоне Казимировка в Могилеве.