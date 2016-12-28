28 Декабря 2016 15:42

Прийти в гости к главному волшебнику зимы и загадать новогоднее желание. Дед Мороз поселился в столичной ратуше. Необычный домик разместили на подземном уровне и украсили тысячами разноцветных светодиодов. Все гости вместе с героями новогодних праздников поют, танцуют и даже делают селфи. Сегодня Дед Мороз со Снегурочкой проводят благотворительную акцию - встречают многодетные семьи и детей с особенностями развития.

Ежедневно главный герой новогодних праздников принимает несколько десятков гостей. Встретиться с ним можно до 5 января.