Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Дед Мороз поселился в столичной ратуше
Общество
RSS
Дед Мороз поселился в столичной ратуше
Скачать Поделиться

28 Декабря 2016 15:42

Дед Мороз поселился в столичной ратуше

Прийти в гости к главному волшебнику зимы и загадать новогоднее желание. Дед Мороз поселился в столичной ратуше. Необычный домик разместили на подземном уровне и украсили тысячами разноцветных светодиодов. Все гости вместе с героями новогодних праздников поют, танцуют и даже делают селфи. Сегодня Дед Мороз со Снегурочкой проводят благотворительную акцию - встречают многодетные семьи и детей с особенностями развития.

Ежедневно главный герой новогодних праздников принимает несколько десятков гостей. Встретиться с ним можно до 5 января.

 

Другие новости

Встречаем Новый год вместе! Сустракаем Новы год разам! 28.12.2016 14:00 / Общество Встречаем Новый год вместе!
Марафон добрых дел Марафон добрых спраў прадаўжаюць дзяржаўныя эксперты State Forensic Examination Committee employees visit Minsk centre for correction and development training and rehabilitation No.2 28.12.2016 08:09 / Общество Марафон добрых дел

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =