Общество
28 Декабря 2016 15:42
Дед Мороз поселился в столичной ратуше
Прийти в гости к главному волшебнику зимы и загадать новогоднее желание. Дед Мороз поселился в столичной ратуше. Необычный домик разместили на подземном уровне и украсили тысячами разноцветных светодиодов. Все гости вместе с героями новогодних праздников поют, танцуют и даже делают селфи. Сегодня Дед Мороз со Снегурочкой проводят благотворительную акцию - встречают многодетные семьи и детей с особенностями развития.
Ежедневно главный герой новогодних праздников принимает несколько десятков гостей. Встретиться с ним можно до 5 января.
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