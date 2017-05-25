Дарья Чернова стала финалисткой международного вокального конкурса "Ты супер!"

23 Мая 2017 21:37

Возможно, совсем скоро рейтинг топ-чатов музыкального радиовещания возглавит белоруска Дарья Чернова. Она стала финалисткой международного вокального конкурса "Ты супер!". Проект не только музыкальный, но и социальный. Все участники – дети, оставшиеся без попечения родителей. Конкурсный отбор проходил по всему СНГ, а также в странах Балтии. Дарья Чернова успешно прошла все этапы конкурса. Выход в финал ей принесла необычная интерпретация песни Носкова "Снег". Эта победа стала для Дарьи приятным подарком ко дню рождения. О мечтах, планах и неожиданных дуэтах – репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.

Белоруска Дарья Чернова даже спортивное соревнование превращает в музыкальный конкурс. До финала осталось меньше недели, поэтому все свободное от репетиций время посвящает музыке.

Участницей музыкального конкурса "Ты супер" Дарья стала после прослушивания по скайпу. Проект международный, детей отбирали по всему СНГ и странам Балтии, но также и социальный – все участники остались без попечения родителей. Дашу воспитала бабушка и семья родного дяди. 4 месяца белоруска вместе с другими участниками жила и репетировала на базе отдыха под Москвой. С блеском прошла все этапы конкурса, покорив жюри и зрителей сильным, глубоким голосом и артистичностью.

Выход в финал ей принесла необычная интерпретация песни Носкова "Снег". Эта победа стала для девушки приятным подарком ко дню рождения.

IVAN представлял Беларусь на "Евровидении" в 2016 году. Услышав выступление Дарьи, сразу стал ее преданным поклонником и тут же предложил спеть дуэтом.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш никогда не скрывал теплого отношения к нашей стране. Ведь родители родом из Беларуси. Но как член жюри конкурса "Ты супер!" всех участников оценивает за талант и силу характера. И Дарья Чернова – одна из самых ярких и запоминающихся финалистов проекта.

Виктор Дробыш, продюсер, член жюри международного проекта "Ты супер!", Россия: "Уровень участников очень высокий, а ограниченные возможности в плане жизненных условий никак не обрезают неограниченные возможности таланта. Поэтому то, что мы дошли до финала, и то, что можем представлять республику в финале, я считаю очень даже хорошо".

В будущем Дарья мечтает открыть собственную школу детского творчества, где раскроются новые яркие звездочки. А пока, слушая шум мегаполиса и любуясь стеклянными небоскребами "Москоу-Сити", подпитывается энергией и настраивается на победу.

Финал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится 26 мая в Кремле. На сцену выйдут 10 участников проекта. И их победа будет зависеть от зрительского голосования. Победителем станет тот, кто наберет большее количество голосов.