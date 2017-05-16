Дачный сезон начался не только у жителей, но и у спасателей

16 Мая 2017 15:43

Дачный сезон начался не только у многих жителей области, но и у спасателей. Только за последние несколько месяцев пожарные выезжали на вызовы в садовые товарищества почти полсотни раз. Стихийное сжигание мусора, неправильное пользование печным отоплением, неисправная проводка - все это в печальном рейтинге причин возгораний. Как же не испортить свой дачный отдых? В рейд со спасателями отправился Ян Пашкевич.

Такая водяная пушка была бы идеальным помощником в дачном деле, шутит житель садового домика Николай Тычко. Пожарная система может обеспечить освежающий душ для всей улицы, а при необходимости и стать водным щитом во время чрезвычайной ситуации.

На каждой улице в обязательном порядке есть и специальные наборы скорой помощи.

Кроме того, каждый домик имеет и вот такую противопожарную аптечку.

Большинство садовых товариществ напоминают дачные мегаполисы - только в этом свыше 800 летних домов. Плотность застройки большая, а потому пожар даже в далеком уголке товарищества угрожает всем его жителям. Иногда же на узких улочках появляются и дополнительные полосы препятствия, которые перекрывают дорогу пожарной технике.

Нависает огневая угроза над некоторыми постройками из-за больших деревьев. Спасатели обращают внимание на опасные или старые яблони, тополя, березы.

Еще один опасный источник огня - летние кухни в формате оупен-эйр. Готовить еду на огне надо на безопасном расстоянии от жилья и на специальных мангалах.

Обязательный финал кулинарного перформанса - залить угли водой.

Для некоторых же нерадивых хозяев в начале летнего сезона огонь на заднем дворике становится средством утилизации мусора. Такой экстрим грозит штрафом.

С начала года в Минской области спасатели уже почти полсотни раз выезжали в дачный поселок. Основные причины возгорания - неправильное использование печного отопления и старая электропроводка.

Один из последних случаев - в Столбцовском районе из-за неосторожного обращения с огнем горели сразу несколько дачных домиков. Спасатели вовремя оказали помощь, никто не пострадал.