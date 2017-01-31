Cпорные вопросы поможет решить телефонный звонок

31 Января 2017 15:22

Такой возможностью можно воспользоваться во время прямых линий, которые пройдут и в эту субботу, 4 февраля, в столице и Минской области.

В мэрии жителей города выслушает заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов.

В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Олег Плавский. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.