Cпециальный репортаж АТН "Профессии будущего"

15 Июня 2017 07:12

Стремительное развитие технологий изменит не только наш образ жизни, но и перевернет рынок труда. На кого учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать завтра? Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей вечером после "Панорамы".