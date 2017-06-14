Общество
15 Июня 2017 07:12
Cпециальный репортаж АТН "Профессии будущего"
Стремительное развитие технологий изменит не только наш образ жизни, но и перевернет рынок труда. На кого учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать завтра? Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей вечером после "Панорамы".
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