Cпециальный проект АТН "2016 год в истории планеты"

28 Декабря 2016 07:09

Этот год уходит в историю. Для кого-то он был непростым, для кого-то и вовсе стал трагическим.

Но ведь были и светлые моменты. Агентство теленовостей вспоминает самые важные и яркие мировые события уходящего года в специальном проекте "2016 год в истории планеты". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".