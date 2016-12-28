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Cпециальный проект АТН "2016 год в истории планеты"
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28 Декабря 2016 07:09

Cпециальный проект АТН "2016 год в истории планеты"

Этот год уходит в историю. Для кого-то он был непростым, для кого-то и вовсе стал трагическим.

Но ведь были  и светлые моменты. Агентство теленовостей  вспоминает самые  важные и яркие мировые события  уходящего года  в специальном проекте  "2016 год в истории планеты". Смотрите сегодня  вечером после "Панорамы".

 

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