Общество
28 Декабря 2016 07:09
Cпециальный проект АТН "2016 год в истории планеты"
Этот год уходит в историю. Для кого-то он был непростым, для кого-то и вовсе стал трагическим.
Но ведь были и светлые моменты. Агентство теленовостей вспоминает самые важные и яркие мировые события уходящего года в специальном проекте "2016 год в истории планеты". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".
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