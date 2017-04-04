Общество
5 Апреля 2017 07:05
Cообщить о необоснованно завышенных ценах можно на горячую линию
Cообщить о необоснованно завышенных ценах можно на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Она откроется сегодня и будет работать по будням с 9-ти утра до 6-ти вечера. Перерыв с часу до двух. Номера телефонов мы сейчас также показываем на экране. По этим линиям вы можете рассказать об изменившихся ценах. Для этого нужно знать название магазина и его расположение.
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