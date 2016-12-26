Cитуация на дорогах столицы и области усложняется

27 Декабря 2016 15:24

Из-за переменчивой погоды усложняется ситуация на дорогах столицы и области. Как сообщают в ГАИ, за последние сутки на территории центрального региона произошло 4 ДТП, 7 человек получили травмы.

Так, в Логойске водитель не уступил дорогу женщине на велосипеде и произошел наезд. В результате ДТП 61-летняя велосипедистка госпитализирована.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Сейчас особое внимание и к детям: до 8 января Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий "Безопасные каникулы".