Четырнадцатый областной полевой лагерь юных спасателей проходит под Плещеницами

14 Июня 2017 15:23

Команды из всех районов Минской области уже возвели большой палаточный городок. Сегодня у ребят, пожалуй, самый ответственный день - они посоревнуются в полевых учениях.

За тем, как проходит особая пожарная олимпиада, понаблюдала Наталья Кузьмицкая. Облегченный рукав для тушения пожара, безопасные химические средства для быстрой ликвидации сложных возгораний и мгновенно заживляющие лекарства. По мнению команды "Прометей" из Жодино именно эти средства в будущем будут обеспечивать эффективность работы спасателей. Тема науки - главный лейтмотив четырнадцатого полевого слета. Павел Литвин первый раз попал в полевой лагерь. Пока все получается. Легко, хотя и под дождем, вчера поставили палатки, разложили костер.

Скоро юноше придется продемонстрировать не только походные знания, но и владение основами пожарной безопасности.

Главная цель полевого лагеря не изменилась - еще раз отработать со школьниками действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, даже научиться их предугадывать.

Каждая из команд на старте своего этапа. Впереди также оказание неотложной медицинской помощи, проведение спасательно-поисковой операции, ликвидация химической аварии.

А завтра время на отдых и опять в бой. Пожарные отряды ждут строевая подготовка и спортивные соревнования, на которых команды смогут продемонстрировать выправку и слаженность действий. Победителей определят в пятницу. Однако независимо от результатов каждый вернется домой с новыми знаниями и друзьями.