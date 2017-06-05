Четырнадцатую квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла молодая семья

5 Июня 2017 21:23

Тур за туром игра "Удача в придачу!" доказывает: для покупателей сети нет ничего невозможного. Главное – делать покупки в любимом магазине и не забывать про товар удачи. Сегодня всем победителям 34-го тура игры торжественно вручили призы. Подробности у

В центре внимания Александр Байрамов из агрогородка Корень Логойского района. Ведущий инженер предприятия "Минскзеленстрой". Ему посчастливилось выиграть квартиру в современной новостройке по адресу улица Мястровская, 4.

В настоящее время Александр с женой Светланой и шестимесячным сыном живут в столичном общежитии. Уже после ремонта в новой квартире - переедут.

Внедорожник Renault Kaptur темно-шоколадного цвета теперь принадлежит Ольге Ахралович из Слонима. Девушка работает бухгалтером в футбольном клубе "Слоним".

Ключи от лазурно-синего Renault Kaptur получил Евгений Сакач из Борисова. Удачливый покупатель трудится составителем поездов на предприятии "Лесохимик". Правда, он, как и его супруга, пока не водители – удостоверение есть только у тещи!

Денежный приз, который в эквиваленте составляет более 10 тысяч долларов - хорошая прибавка к пенсии Ольге Соколовской из Витебска. Второй денежный приз на такую же сумму получит Алла Наркевич – сотрудник Министерства экономики из Минска, как только вернется из отпуска.

В прямом эфире был определен выигрышный код, который принес путевку на двоих в Марокко не только своему обладателю, но и еще 39-ти владельцам каждого сотого кода, следующего за ним.

С 10-го по 17-ое июля 80 покупателей "Евроопта" отдохнут по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле на берегу Атлантического океана.

Уже 17 июня "Евроопт" разыграет 20 тысяч денежных сертификатов, два крупных денежных приза по 20 тысяч рублей каждый. И, конечно же, 2 новых автомобиля Hyundai Creta. И пятнадцатая квартира в престижном районе Минска по адресу: улица Мястровская, 4. Снова будут разыграны 40 путевок на двоих. На этот раз в Иорданию. Также в 35-м туре будет разыграно 750 комплектов билетов на концерт звезды российской эстрады Стаса Михайлова, который состоится в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Делайте необходимые покупки, включая любой товар удачи, в магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и выигрывайте!