Четвероклассник из Жабинки предложил местным властям необычный социальный проект

14 Апреля 2017 09:20

Каждый город должен иметь свой предмет гордости. Четвероклассник из Жабинки Даниил Данилюк предложил местным властям необычный социальный проект - построить на берегу реки Муховец аквапарк в виде огромной лягушки. С вундеркиндом встретилась Виктория Потоня.

Ловкость рук, отличная память (в голове нужно держать около сотни алгоритмов!) и ежедневные тренировки. С кубиком Рубика Даниил не расстается вот уже три года. В арсенале мальчика их - несколько видов - от пирамиды до мега-винкса. Он способен собрать интеллектуальную игрушку одной рукой, и учиться - с закрытыми глазами. Мальчик мечтает побить мировой рекорд. Пока его достижение - 22 секунды.

Даниил - участник международных чемпионатов по спиткьюбингу. А еще интересуется Вселенной, играет на гитаре, на переменах в школе устраивает настоящие шахматные турниры. В первом классе он слепил из пластилина фигурки и придумал мультфильм. Тогда воплотить идею помогла мама. Она, к слову, художник, дизайнер. Говорит, главное дать ребенку возможность выбора.

И как истинный ребенок, Даниил мечтает о развлечениях. Он предложил городу свой вариант - ква-ква-парка: в виде огромной лягушки из семи этажей.

Необычную работу не просто заметили в Министерстве образования - подарили автору проекта сертификат на 10 билетов в минский аквапарк.

Возможно, мечта юного дизайнера и сбудется. И город Жабинка получит визитную карточку, которая подчеркнет его название.

Одаренный ребенок, по мнению специалистов, сегодня уже совсем не редкость. Он есть практически в каждой школе. Но здесь главное взрослым вовремя заметить, чем интересуются дети, чтобы помочь развить их таланты.

Сейчас Даниил готовится к участию в областном этапе конференции "С наукой - в будущее". И говорит, именно от реактивных детских идей и зависит само будущее.