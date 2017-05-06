Чествование в интернате ветеранов войны и труда

6 Мая 2017 15:07

Сегодня в интернат ветеранов войны и труда с поздравлениями приехали Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина и представители Белорусского союза женщин. Средний возраст постояльцев - 92 года, 35 из них - участники Великой Отечественной войны. Сегодня для ветеранов организовали праздничный концерт и совместное чаепитие с Белорусским союзом женщин.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Государство предоставило значительные социальные льготы для ветеранов войны. Сегодня в интернате созданы благоприятные условия для проживания, для лечения, для отдыха. И наша с вами задача - в этот день сказать слова благодарности и чтобы наши дети, наши внуки помнили этот великий день, который дал нам будущее и дал нам завтрашний день".

Владимир Парабкович, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы шли мальчишками на фронт не за наградами, мы шли, чтобы быстрее покончить с оккупацией и фашистами. И мы это выполнили, мы становились в ряды своих старших товарищей и не просили скидку на свою молодость. И пока в моей груди сердце стучит, я даю обещание: я был и буду примером для нашей молодежи и буду учить, как надо честно, добросовестно жить".

Все ветераны получили подарки, но это не самое главное. Ведь куда важнее внимание и общение, чтобы еще раз вспомнить свою историю.