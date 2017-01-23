Общество
24 Января 2017 07:07
"Честно о лжи". Специальный репортаж АТН сегодня после "Панорамы"
Какая ложь на самом деле? Хорошо это или плохо? Вся правда о человеческом обмане в реальных экспериментах. "Честно о лжи". Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей сегодня после “Панорамы”.
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