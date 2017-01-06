5 Января 2017 21:18

Сегодня последний день оплаты за коммунальные услуги без пени за ноябрь. Заплатить за ЖКУ можно не только в кассе почтового отделения, придя с жировкой, но и через свою корзину в ЕРИП. Чтобы клиенты экономили свое время, специалисты Белпочты рекомендуют заводить номер плательщика в системе. Кстати, через ЕРИП сейчас можно оплатить более 56 тысяч услуг! Появилась ли возможность подавать данные счетчиков воды с помощью системы, расскажет Наталья Тарасюк.

Такую подсказку с номером плательщика ЕРИП на почте своим клиентам выдают меньше месяца. А значит запоминать или носить с собой чеки с оплатой за предыдущий месяц вовсе не нужно. Как и приходить с жировкой либо называть свои лицевые счета по платежам за газ, свет или воду оператору в кассе. Зная 10 цифр, можно на терминале открыть свою корзину в ЕРИП. Главный плюс - вводить данные заново не нужно. Все хранится в системе, поэтому можно сразу оплатить.

Коммуналку на почте сейчас оплачивают порядка 40-50% белорусов. Рассчитаться можно и без номера плательщика. Однако в этом случае задача усложняется: нужную статью надо искать по дереву услуг либо знать ее точный код. Система также предложит сохранить данные платежа. Благодаря таким деталям Белпочта по сути и заменила свое ПО на ЕРИП.

Самые популярные платежи в терминале Белпочты в быстром меню. Всего же белорусы могут заплатить через единое расчетное пространство за 56 тысяч услуг. Правда, возможности ввести через систему, к примеру, данные о расходе воды, у минчан не было. Для этой операции раньше работал отдельный ресурс - complat.by. После закрытия взять на себя его функции должен был именно ЕРИП.

Анонсировалось, что уже в начале года, до Рождества, минчане смогут подавать показания приборов учета воды через ЕРИП. Однако услуга по-прежнему недоступна. И вопрос, придется ли жителям столицы сообщать данные счетчиков по телефону или через СМС в этом месяце, остается открытым. О том, когда же все-таки заработает услуга, прошла ли она тестирование, в ЕРИП комментарий дать пока не готовы.