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Через два дня столица отметит главный зимний праздник
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29 Декабря 2016 15:29

Через два дня столица отметит главный зимний праздник

Новый год наступает! Буквально через два дня столица отметит главный зимний праздник.

Проспекты и улицы столицы сверкают разноцветными огоньками - светодиодными дождями, объемным бисером и шарами. Дизайнеры  разработали более двух сотен праздничных мотивов. Среди новинок - 11-метровый футбольный мяч, хоккейные клюшки с шайбой, мельница желаний и объемные елки у Ратуши. Юлия Токарь - о новогодних тенденциях в отделке. 

Буквально с пяти часов вечера и до самого утра город окунается в атмосферу волшебства и сказки. Одновременно зажигается несколько миллионов разноцветных огоньков в виде  подвесных световых фонтанов, дождика, объемного бисера и воздушных мини-сфер. Более двух сотен праздничных мотивов разработали дизайнеры. Современные светодиоды выполнены в виде больших ретро-лампочек.  

Феерию света создают и объемные арт-объекты. Одиннадцатиметровый футбольный мяч, хоккейная шайба с клюшками и 3D-елки с мельницами желаний у ратуши. 

Что касается зеленых деревьев, для них в этом году разработали самые яркие новогодние образы. От красавицы в сверкающей юбочке до спортивной елки на лыжах и в очках. Всего же в городе их выросло 24  - с разнообразным дизайном. Отделаны они игрушечными шарами, объемными бантами и светоотражающими ромбами в пестрые пайетки. 

Минчане также спешат создать новогоднюю атмосферу и дома.

А это самое сердце волшебства. Светодиодный занавес, пестрые водопады и яркий бисер - сейчас настоящий ажиотаж на новогодние украшения. Кстати, для отделки квартир, домов и офисов здесь нет пределов фантазии.

 Тысячи километров световой бижутерии, миллион пестрых диодов, две сотни объемных фигур и 24 новогодние сосны  - Минск  подготовился к рождественским праздникам. До Нового года остается буквально два дня, главное - волшебную атмосферу сохранить и в своих семьях.

 

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