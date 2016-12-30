29 Декабря 2016 15:29

Новый год наступает! Буквально через два дня столица отметит главный зимний праздник.

Проспекты и улицы столицы сверкают разноцветными огоньками - светодиодными дождями, объемным бисером и шарами. Дизайнеры разработали более двух сотен праздничных мотивов. Среди новинок - 11-метровый футбольный мяч, хоккейные клюшки с шайбой, мельница желаний и объемные елки у Ратуши. Юлия Токарь - о новогодних тенденциях в отделке.

Буквально с пяти часов вечера и до самого утра город окунается в атмосферу волшебства и сказки. Одновременно зажигается несколько миллионов разноцветных огоньков в виде подвесных световых фонтанов, дождика, объемного бисера и воздушных мини-сфер. Более двух сотен праздничных мотивов разработали дизайнеры. Современные светодиоды выполнены в виде больших ретро-лампочек.

Феерию света создают и объемные арт-объекты. Одиннадцатиметровый футбольный мяч, хоккейная шайба с клюшками и 3D-елки с мельницами желаний у ратуши.

Что касается зеленых деревьев, для них в этом году разработали самые яркие новогодние образы. От красавицы в сверкающей юбочке до спортивной елки на лыжах и в очках. Всего же в городе их выросло 24 - с разнообразным дизайном. Отделаны они игрушечными шарами, объемными бантами и светоотражающими ромбами в пестрые пайетки.

Минчане также спешат создать новогоднюю атмосферу и дома.

А это самое сердце волшебства. Светодиодный занавес, пестрые водопады и яркий бисер - сейчас настоящий ажиотаж на новогодние украшения. Кстати, для отделки квартир, домов и офисов здесь нет пределов фантазии.

Тысячи километров световой бижутерии, миллион пестрых диодов, две сотни объемных фигур и 24 новогодние сосны - Минск подготовился к рождественским праздникам. До Нового года остается буквально два дня, главное - волшебную атмосферу сохранить и в своих семьях.