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Чемпионат Европы по шахматам собрал в Минске около 400 спортсменов
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1 Июня 2017 21:37

Чемпионат Европы по шахматам собрал в Минске около 400 спортсменов

Любителям интеллектуальных увлечений в эти дни дорога во Дворец спорта. Чемпионат Европы по шахматам собрал в белорусской столице около 400 спортсменов от 4 до 77 лет. Прямая трансляция на весь мир ведется через Интернет.

В центре мозгового штурма побывала Елена Горельчик. На часах 15:30. Шахматисты рассаживаются по местам, приветствуют друг друга, игра началась.

Шахматы - самая демократичная игра. За одним столом совсем еще школьник и взрослый. Мужчины тут играют против женщин, еще неизвестно, чья возьмет.

Стать участником чемпионата Европы может любой шахматист. Главное, заплатить вступительный взнос. Для гроссмейстеров, международных мастеров или мастеров ФИДЕ - это 65 евро, для остальных чуть дороже - 130. Но это ничто по сравнению с призовым фондом - 100 тысяч евро. Говорят, для шахмат - ничего удивительного. Победитель получит из этой суммы 20 тысяч, обладатель 20-го места - тысячу. Но эти цифры ничего не значат для тех, кто в шахматах уже с полвека.

Минский чемпионат Европы получился одним из самых представительных. По числу и рейтингу участников уступает разве что берлинскому 7-летней давности. По регламенту участники играют 11 туров по швейцарской системе, сегодня был третий тур, в воскресенье на турнире выходной. Первые 22 шахматиста по итогам чемпионата получат прямые путевки на Кубок мира. На домашнем турнире выступает 67 белорусов, в том числе и наш лидер Сергей Жигалко.

Во время игры здесь стоит тишина как в библиотеке. Разговаривать громко - это моветон. А вот прогуливаться неспеша между рядами никто не запрещает, говорят, так легче думается, да и можно понаблюдать за игрой своих будущих соперников.

За соблюдением правил внимательно следят арбитры. У каждого под наблюдением - 10 столов. Специальные люди, их в лицо участники не знают, контролируют, чтобы никто не пронес в зал, к примеру, мобильный телефон. Современные правила запрещают брать с собой даже ручки - все выдадут организаторы. Дресс-код тоже существует.

Но шахматная жизнь кипит не только на центральной арене. Во Дворце спорта шахматы повсюду.

Репортаж с разбором ходов и возможных решений. Международный гроссмейстер Сергей Шипов раскрывает премудрости игры настолько простым языком, что его понимают даже те, кто с шахматами исключительно на вы. В соседнем помещении на весь мир работает его коллега из Украины Евгений Мирошниченко.

В уголке в фойе замечаем еще одну группу за шахматной доской. Внимание ребята привлекают сразу, рассказывают, что приехали из Санкт-Петербурга.

Для них борьба за шахматную корону начнется завтра. Параллельно со взрослым чемпионатом Европы здесь пройдет, задумайтесь, чемпионат мира среди кадетов. Это юные шахматисты - всего 650 человек - до 12 лет. И как нам уже удалось убедиться, многие из тех, кто едва окончил начальную школу, могут дать фору некоторым взрослым. 

  

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