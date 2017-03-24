Чем могла закончиться сегодняшняя несанкционированная акция в Минске

25 Марта 2017 21:02

Сотрудники КГБ получили оперативную информацию о готовящейся во время ее проведения провокации. В поле зрения правоохранителей попал припаркованный вечером 23 марта на стоянке в районе Академии наук легковой автомобиль. Оперативниками установлен человек, который оставил машину вдоль дороги возле детского хирургического центра. Это 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле обнаружены звукоусиливающая аппаратура, провода, микрофон, картонные коробки с десятками бутылок, наполненных жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши.

Как установлено, Сергей Кунцевич - сторонник Белорусского национального конгресса, лидером которого является Николай Статкевич. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Сейчас он задержан.

Накануне в Могилевском районе по пути была задержана машина "Лада-Гранта" на российских номерах. Путешественники из Брянска, двое молодых людей, якобы, двигались на экскурсию в Брестскую крепость. Правда, зачем туристам такой странный багаж в виде пневматики и сигнально-шумовых пистолетов, объяснить они не смогли

Во время проверки документов в салоне россиян милиция нашла два пневматических пистолета, один из которых внешне похож на "Узи", электрошокер, металлические пули для пневматики, газовый баллон для газового оружия, патроны для шумового пистолета, дубинка, шапки с прорезями для глаз, мотоэкипировка и флаг Советской Украины. Для каких целей был световозвращающий жилет ДПС и куртка с опознавательными знаками МЧС РФ, молодые люди ответить не смогли. Россиян доставили в Могилевский райотдел для разбирательства, их имущество изъято и проводится проверка.

Тем временем правоохранители продолжают свою работу, не ослабляя бдительность. Накануне в милицию поступила информация о том, что некие люди пытаются организовать провокации против мирных граждан на митинге в субботу. В трех районах Минска - Ленинском, Заводском и Фрунзенском - правоохранительные органы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В итоге пятерых человек задержали. Есть основания полагать, что в планах этих людей были далеко не мирные цели. Исходя уже из того, что было обнаружено у них дома.

В итоге в ходе обысков по месту жительства каждого были обнаружены пневматическое и холодное оружие, наручники, легковоспламеняющиеся вещества и химические реактивы, балаклавы и обучающая литература для анархистов, например, книга Эрико Малатеста. Еще несколько книг по оружию и тактике ведения боя. В настоящее время действиям задержанных дается правовая оценка, весь материал изъят и отправлен на экспертизу.