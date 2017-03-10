Человеческие возможности безграничны

11 Марта 2017 21:21

А этот человек не перестает доказывать всему миру, что возможности безграничны. Алексей Талай, потерявший ноги и руки почти 18 лет назад в результате взрыва мины времен Великой Отечественной войны, не только сумел пережить эту трагедию, но более того - открыл свой бизнес, благотворительный фонд, стал отцом троих детей, а сегодня пробился в состав паралимпийской сборной Беларуси по плаванию.

О силе духа репортаж Станислава Липского. 18 сентября Игорь Бокий завоевал свое шестое золото Паралимпиады в Рио, став одиннадцатикратным триумфатором главного летнего старта четырехлетия по плаванию.

Во многом и это событие для Алексея Талая (человека, который после взрыва мины времен Второй мировой войны, в свои 15 лет потерял руки и ноги, но при этом открыл свой бизнес, благотворительный фонд и стал отцом троих детей) - мотивация сделать очередной шаг к, казалось бы, невозможному - шансу побороться за золото Паралимпиады-2020.

Спустя полтора месяца после активных занятий в бассейне под руководством Дмитрия Седова и Геннадия Вишнякова, тренера Игоря Бокого, Алексей Талай на трех дистанциях показывает нормативы, дающие право выступить на чемпионате мира.

На финише "полтинника" на спине Алексея встречает двоюродная сестра, родной брат тоже рядом: здесь же Павел Санкович, который выступает в качестве тренера и друга, именно на нем все вопросы транспортировки и организационные моменты. На время подготовки к Открытому чемпионату Беларуси Алексей из родной Орши переехал в Минск.

Следующим этапом подготовки к чемпионату мира Алексея Талая станет международный старт в Берлине, открытое первенство Германии, которое пройдет в июле. Именно там он подтвердит свои результаты и получит пропуск на планетарный форум. А пока работа: минимум с каждого времени в трех дисциплинах спортсмен намерен сбросить по 10 секунд.