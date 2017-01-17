Cеть "Евроопт" наградила участников народной игры "Удача в придачу"

16 Января 2017 21:38

Новогодние праздники подошли к завершению, но подарки не заканчиваются. Крупнейшая торговая сеть "Евроопт" сегодня наградила самых удачливых участников народной игры "Удача в придачу". Более 30 тысяч призов 24-го тура, в том числе 3 внедорожника и уютная столичная квартира нашли своих обладателей. Главные призы вытянула народная артистка России Лариса Долина.

Ключи от квартиры в столичной новостройке сегодня вручили Ольге Карчевской из Несвижа. И пока победительница принимает поздравления, ее семья уже готова приступить к ремонту в новой квартире.

Среди тех, кто уж точно верит в удачу от Евроопта, и обладатели 3 внедорожников Hyundai. Сегодня они опробовали комфорт своих новых машин. Все счастливчики знакомы с народной игрой не понаслышке: покупки совершают регулярно в реальном и виртуальном Евроопте. Ведь двоим выигравшим автомобили удачу привезли именно курьеры интернет-гипермаркета "Е-доставка". Народная игра продолжается, а Евроопт предлагает своим покупателям еще больше сюрпризов.

Василий Вилько, директор интернет-магазина "Евроопт": "25-й тур народной игры "Удача в придачу" уже начался. И на кону вновь 30 тысяч денежных сертификатов, 100 планшетов и, конечно же, 3 новеньких внедорожника и минская квартира. А чтобы игра была для наших покупателей наиболее приятной, напомним, что те покупатели, которые за три тура - с 23 по 25 - наберут более 60 игровых кодов, гарантированно получат бесплатный пригласительный на концерт. Первое такое шоу состоится 11 февраля на "Минск-Арене". Перед зрителями выступит несравненная певица Валерия и любимец публики Дмитрий Колдун. А музыкальное сопровождение обеспечит президентский оркестр Беларуси под руководством Виктора Бабарикина. Вы совершаете покупки, а мы делаем процесс наиболее приятным".

Призы 25-го тура народной игры в очередной раз разыграют уже 28 января в торговом центре "Е-сити" в Минске.