Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Cелфи на фоне Пизанской башни, не выезжая из Гомеля
Общество
RSS
Cелфи на фоне Пизанской башни, не выезжая из Гомеля
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 21:45

Cелфи на фоне Пизанской башни, не выезжая из Гомеля

Сделать селфи на фоне Пизанской башни или дубайского паруса, не выезжая из Гомеля. В городском парке к Новому году появились известные архитектурные достопримечательности мира. Эксклюзивные световые памятники – разработка сотрудников гомельского предприятия "Горсвет". Причем угол наклона Пизанской башни - такой же как и у оригинала, а часы знаменитого Биг-Бена показывают реальное время. В гомельском светопарке есть также Эйфелева башня, египетские пирамиды, российский Кремль, а также символы Беларуси – Национальная библиотека и Брестская крепость.

Сейчас это одно из самых популярных мест в Гомеле. Все световые символы  мира будут находиться здесь до старого Нового года.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =