Cелфи на фоне Пизанской башни, не выезжая из Гомеля

19 Декабря 2016 21:45

Сделать селфи на фоне Пизанской башни или дубайского паруса, не выезжая из Гомеля. В городском парке к Новому году появились известные архитектурные достопримечательности мира. Эксклюзивные световые памятники – разработка сотрудников гомельского предприятия "Горсвет". Причем угол наклона Пизанской башни - такой же как и у оригинала, а часы знаменитого Биг-Бена показывают реальное время. В гомельском светопарке есть также Эйфелева башня, египетские пирамиды, российский Кремль, а также символы Беларуси – Национальная библиотека и Брестская крепость.

Сейчас это одно из самых популярных мест в Гомеле. Все световые символы мира будут находиться здесь до старого Нового года.