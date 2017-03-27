Cегодня в ток-шоу "Форум" вспоминаем Александра Тихановича

27 Марта 2017 07:06

Суперхиты и главные концертные площадки. Ему были рады всегда и везде. А каким он был за кадром? Прошло почти два месяца с того дня, когда не стало Александра Тихановича.

И сегодня в ток-шоу "Форум" - воспоминания коллег, поклонников и друзья с полувековым стажем, которые знали Тихановича задолго до звания "народный". Они собрались в студии для того, чтобы рассказать о самых неизвестных страницах из жизни одного из самых известных и любимых артистов. Сегодня в 20:00 на "Беларусь1".