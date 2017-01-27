Общество
29 Января 2017 15:03
Cегодня в "Главном эфире" в 9 вечера итоги недели
Перекрыли поставку наркотиков и изъяли подлинник Шишкина. Сейчас экспонат находится в Национальном художественном музее Беларуси на экспертизе. Итоги спецоперации белорусских правоохранителей сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.
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