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Международному радио "Беларусь" исполняется 55 лет
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23 Мая 2017 19:15

Международному радио "Беларусь" исполняется 55 лет

В мае 62-го года из Минска для наших соотечественников за рубежом начали выходить первые немногочисленные программы на белорусском языке. За более чем полвека радио "Беларусь" сумело стать лидером как в медиапространстве страны, так ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в круглосуточном режиме радиоканал вещает на восьми языках для потенциальной аудитории в 500 миллионов человек. Эфиры из Беларуси слышат в Европе, Азии, Америке, в Африке.

Международное радио "Беларусь" - визитная карточка нашей страны. Канал осваивает пространство Интернет, присутствуя в социальных сетях и на интерактивных платформах, участвует в создании и поддержке позитивного имиджа Беларуси в международном пространстве.

  

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