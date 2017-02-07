Cегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей этого года

8 Февраля 2017 07:18

Всему виной - антициклон "Эрика". Морознее всего в Витебской и Могилевской областях - минус 28. Немного теплее по юго-западу страны. Ближайшие два дня морозная погода сохранится. До минус 15 днем и минус 20 ночью. К выходным в Беларуси потеплеет, установится благоприятная погода с комфортным минусом и зимним солнцем. Весна в этом году придет поздно.