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Cегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей этого года
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8 Февраля 2017 07:18

Cегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей этого года

Всему виной - антициклон "Эрика". Морознее всего в Витебской и Могилевской областях - минус 28. Немного теплее по юго-западу страны. Ближайшие два дня морозная погода сохранится. До минус 15 днем и минус 20 ночью. К выходным в Беларуси потеплеет, установится благоприятная погода с комфортным минусом и зимним солнцем. Весна в этом году придет поздно.

  

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