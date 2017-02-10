Cчитанные часы остаются до отмены визового режима

11 Февраля 2017 21:03

Беларусь - на пороге если не исторического, то поистине знакового события. Буквально считанные часы остаются до отмены визового режима. А это значит, что страна станет более доступной для мира в культурном, экономическом, человеческом отношении.

Первые туристы прилетят уже утром. Они смогут находиться у нас в течение пяти дней без специальных отметок в паспорте. Беларусь открыла свободный въезд гражданам 80-ти государств. В список вошли 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также - Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие государства. Напомним, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января текущего года. Через два дня постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Речь в данном случае идет о тех гостях нашей страны, которые будут въезжать и выезжать через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск.

Олег Ляшук, начальник управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Лицам при пересечении государственной границы в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск, прибывшим по безвизовому выезду на 5 суток, необходимо будет при себе иметь действительный документ (паспорт), дающий право пересечения государственной границы, выданные компетентным органом страны принадлежности, также медицинский страховой полис либо страховую карточку, а также миграционную карту, которую он получит при пересечении государственной границы".

Указ в первую очередь распространяется на страны, благоприятные в миграционном плане, а также стратегические партнеры Беларуси и государства, которые ранее в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для наших граждан. Отметим, безвизовый режим не будет распространяться на путешественников, которые прилетают в Минск из России, или улетают из Беларуси в российские аэропорты. Такие авиарейсы являются внутренними, и пограничного контроля на них нет.