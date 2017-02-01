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Cамки зубра отправятся в смоленские леса
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1 Февраля 2017 11:50

Cамки зубра отправятся в смоленские леса

Из СПК "Озеры" пять самок зубра отправят в леса Смоленской области. 

Как ловят и переселяют белорусских зубров - эксклюзив из дикой природы - в "Панораме"

Cамки зубра отправятся в смоленские леса


 

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